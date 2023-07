Pszczoła użądliła kierowcę. Mężczyzna jest uczulony na jad. Liczyła się każda sekunda

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (10 lipca). Na trasie konwoju w gminie Biskupiec policjanci zwrócili uwagę na ciężarówkę oraz leżącego w przydrożnym rowie mężczyznę. Mundurowi sprawdzili to i okazało się, że na ziemi leży mężczyzna użądlony przez pszczoły. Poszkodowany jest uczulony na ich jad. Funkcjonariusze udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Co gorsza, stan mężczyzny szybko się pogarszał. Z pomocą policjantom i użądlonemu mężczyźnie ruszył inny kierowca, który przewiózł poszkodowanego do szpitala.

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje wymagające udzielenia pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka. Tylko znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz pozwoli na wdrożenie właściwych algorytmów postępowania.

