Radiowóz potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Prokuratura bada sprawę

Dobre Miasto. Radiowóz potrącił kobietę na przejściu dla pieszych

Informację o zdarzeniu otrzymali dziennikarze tvn24.pl. Jeden z internautów anonimowo opisał zdarzenie, do którego doszło w poniedziałek (29 stycznia) przed południem, około godz. 10 w Dobrym Mieście pod Olsztynem. Jak podał internauta, "Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie podczas służby, potrącił na przejściu dla pieszych kobietę". Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala.

Olsztyńska policja potwierdza to zdarzenie. Mł. asp. Andrzej Jurkun poinformował, że "w poniedziałek doszło do zdarzenia drogowego z udziałem oznakowanego radiowozu i osoby pieszej w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście". Jurkun dodał, że policjanci natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia i udzielili kobiecie pomocy. Zarówno policjant kierujący radiowozem, jak i poszkodowana kobieta, byli trzeźwi. Sprawa potrącenia trafiła do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ, a szef olsztyńskich policjantów polecił przeprowadzenie czynności, które mają wyjaśnić szczegóły zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl