Rajd Polski odjeżdża na Śląsk. Mazury tracą legendarną sportową imprezę

Rajd Polski opuszcza Mazury po wielu latach, przenosząc się na Śląsk.

Zmiana lokalizacji została potwierdzona w kalendarzu FIA Rajdowych Mistrzostw Europy na rok 2026.

Organizatorzy obiecują kontynuację tradycji rajdu w nowym miejscu, z nową energią i możliwościami.

W czwartek (16 października) poznaliśmy oficjalny kalendarz FIA Rajdowych Mistrzostw Europy na sezon 2026. Potwierdziły się informacje, które od pewnego czasu krążyły wśród fanów sportów motorowych. Rajd Polski zmienia lokalizację i przenosi się z Mazur na Śląsk.

Organizatorzy Rajdu Polski opublikowali na ten temat wpis w mediach społecznościowych. - Po latach pełnych emocji, wzruszeń i niesamowitych sportowych chwil żegnamy Mikołajki jako gospodarza Rajdu Polski. To właśnie tam, w sercu Mazur, rozegranych zostało wiele ważnych momentów – nie tylko dla polskiego, ale i światowego środowiska rajdowego. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tej wyjątkowej historii: władzom lokalnym, służbom, partnerom, mieszkańcom i przede wszystkim kibicom – napisali organizatorzy.

Rajd Polski w swojej historii wielokrotnie zmieniał swoją lokalizację. Uczestnicy rywalizowali we Lwowie, w Krakowie, Warszawie, na Dolnym Śląsku, a ostatnio – na Mazurach.

82. Rajd Polski odbędzie się w dniach 24-26 lipca 2026 r. na Śląsku. Jak napisali organizatorzy rajdu, jest to region „o wielkich rajdowych tradycjach, z bogatą historią motorsportu i silnym zapleczem organizacyjnym”. - Przed nami nowe wyzwania, nowa energia i nowe możliwości. Wierzymy, że wspólnie stworzymy wydarzenie, które godnie będzie kontynuowało dziedzictwo Rajdu Polski – czytamy w treści wpisu.

