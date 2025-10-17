Rajd Polski odjeżdża na Śląsk. Mazury tracą legendarną sportową imprezę

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-17 7:41

Potwierdziły się pojawiające od kilku tygodni pogłoski – Rajd Polski zmienia lokalizację i po wielu latach przenosi się z Mazur na Śląsk. Gospodarzem tej prestiżowej imprezy były Mikołajki. - To właśnie tam, w sercu Mazur, rozegranych zostało wiele ważnych momentów – nie tylko dla polskiego, ale i światowego środowiska rajdowego – napisali organizatorzy.

Rajd Polski

i

Autor: Maciej Niechwiadowicz / materiały organizatora/ Materiały prasowe Rajd Polski - zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News
  • Rajd Polski opuszcza Mazury po wielu latach, przenosząc się na Śląsk.
  • Zmiana lokalizacji została potwierdzona w kalendarzu FIA Rajdowych Mistrzostw Europy na rok 2026.
  • Organizatorzy obiecują kontynuację tradycji rajdu w nowym miejscu, z nową energią i możliwościami.
  • Dowiedz się, dlaczego ta zmiana jest tak znacząca i co czeka fanów rajdów na Śląsku!

W czwartek (16 października) poznaliśmy oficjalny kalendarz FIA Rajdowych Mistrzostw Europy na sezon 2026. Potwierdziły się informacje, które od pewnego czasu krążyły wśród fanów sportów motorowych. Rajd Polski zmienia lokalizację i przenosi się z Mazur na Śląsk.

Organizatorzy Rajdu Polski opublikowali na ten temat wpis w mediach społecznościowych. - Po latach pełnych emocji, wzruszeń i niesamowitych sportowych chwil żegnamy Mikołajki jako gospodarza Rajdu Polski. To właśnie tam, w sercu Mazur, rozegranych zostało wiele ważnych momentów – nie tylko dla polskiego, ale i światowego środowiska rajdowego. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tej wyjątkowej historii: władzom lokalnym, służbom, partnerom, mieszkańcom i przede wszystkim kibicom – napisali organizatorzy.

Rajd Polski w swojej historii wielokrotnie zmieniał swoją lokalizację. Uczestnicy rywalizowali we Lwowie, w Krakowie, Warszawie, na Dolnym Śląsku, a ostatnio – na Mazurach.

82. Rajd Polski odbędzie się w dniach 24-26 lipca 2026 r. na Śląsku. Jak napisali organizatorzy rajdu, jest to region „o wielkich rajdowych tradycjach, z bogatą historią motorsportu i silnym zapleczem organizacyjnym”. - Przed nami nowe wyzwania, nowa energia i nowe możliwości. Wierzymy, że wspólnie stworzymy wydarzenie, które godnie będzie kontynuowało dziedzictwo Rajdu Polski – czytamy w treści wpisu.

CZYTAJ TEŻ: Leon XIV w Polsce? Papież dostał zaproszenie na Warmię. Padła konkretna data

Polecany artykuł:

„Ateny Północy” chcą odzyskać blask! Sąsiedztwo Rosji w tym nie pomaga. Burmist…
Sonda
Lubisz jeździć na Mazury?
Alfabet Millera Migranci
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAJD POLSKI
ŚLĄSK
MAZURY
MIKOŁAJKI