Leon XIV w Polsce? Papież dostał zaproszenie na Warmię. Padła konkretna data

Rzecznik Archidiecezji Warmińskiej ks. Marcin Sawicki poinformował, że w środę (8 października) z papieżem Leonem XIV spotkał się metropolita warmiński abp Józef Górzyński i zaprosił biskupa Rzymu do Gietrzwałdu na obchody 150-lecia objawień maryjnych, przypadające w 2027 r.

Metropolita warmiński abp Józef Górzyński uczestniczył w audiencji generalnej, podczas której przekazał papieżowi Leonowi XIV dar archidiecezji warmińskiej – relikwiarz z relikwiami męczennic, sióstr katarzynek beatyfikowanych w maju tego roku.

– poinformował będący w Watykanie rzecznik kurii ks. Marcin Sawicki.

Majowa beatyfikacja w Braniewie była pierwszą w historii, odbywającą się na Warmii. Jak relacjonował ks. Sawicki, „podczas rozmowy z papieżem metropolita warmiński przekazał Ojcu Świętemu wdzięczność Kościoła na Warmii za wyniesienie na ołtarze sióstr katarzynek będących ofiarami sowieckiego terroru pod koniec i tuż po II wojnie światowej”.

Abp Górzyński wspomniał też papieżowi, że jest z archidiecezji warmińskiej, która szczyci się sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i że obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej był darem, jaki papież otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego.- Dołączył się do zaproszeń do Gietrzwałdu przekazanych Leonowi XIV przez prezydentów RP Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego – przekazał ks. Sawicki.

Mówiąc o kulisach procesu beatyfikacyjnego katarzynek, metropolita warmiński przypomniał, że uznanie męczeństwa sióstr zamordowanych przez Sowietów wymagało udokumentowania faktów dotyczących okoliczności ich śmierci.

Instytut Pamięci Narodowej włączył się i pomógł, przeprowadzając ekshumację sióstr. To potwierdzenie świadectw o zamordowaniu sióstr i miejscu ich pochówku było niezwykle istotne dla procesu beatyfikacyjnego.

– zaznaczył abp Górzyński.

Metropolita warmiński wraz z grupą kapłanów i pracowników Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przebywa w Rzymie, uczestnicząc w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbywa się w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim na temat sióstr ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy beatyfikowanych 31 maja w Braniewie.

Abp Górzyński wyjaśnił, że siostry katarzynki mają historyczne i duchowe związki z jezuitami i stąd organizacja sympozjum na uczelni jezuickiej, jaką jest Papieski Uniwersytet Gregoriański. Konferencja naukowa na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim zakończy się w piątek (10 października)

W środę (8 października) w auli św. Jana Pawła II przy kościele polskim św. Stanisława Kostki w Rzymie otwarta została wystawa „Męczeństwo sióstr katarzynek – ofiar sowieckiego terroru w 1945 r.” zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.

15 sióstr katarzynek zginęło z rąk czerwonoarmistów od stycznia do listopada 1945 r., gdy – mimo możliwości ewakuacji – pozostały przy chorych i potrzebujących. Beatyfikacja sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, którego założycielką w Braniewie była błogosławiona Regina Protmann, jest pierwszą w historii archidiecezji warmińskiej.

Kościół warmiński przypomina jednak, że pod koniec II wojny światowej wskutek wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Prus Wschodnich śmierć poniosło ponad 100 sióstr Zgromadzenia, z których 28 zostało deportowanych w głąb Związku Sowieckiego.

Gietrzwałd to jedyne miejsce objawień w Polsce uznane przez Kościół i jedno z 12 na świecie. Według przekazów Matka Boża ukazała się dwóm dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, w Gietrzwałdzie, gdy te tereny były w zaborze pruskim. Maryja objawiała się dzieciom od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Przemawiała wówczas do dzieci po polsku, gdy władze pruskie prowadziły silną germanizację: zakazywały używania języka polskiego w szkołach i w życiu publicznym.

