i Autor: KMP Olsztyn Policjanci z Olsztyna zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.

Ranił byłą partnerkę! Wpadł z nożem do jej pracy! Horror na oczach pracowników

Dla pracowników jednego z zakładów w Dywitach pod Olsztynem (woj. warmińsko-mazurskie) miał to być jeden z wielu dni w pracy. Wszystko zmieniło się za sprawą agresywnego i kompletnie pijanego 46-latka, który wpadł do zakładu i ranił nożem swoją byłą partnerkę, pracownicę tego zakładu. Pracownicy rzucili się na agresora i powstrzymali go. Gdyby nie ta śmiała akcja, mogłoby dojść do tragedii. Szczegóły w dalszej części artykułu.