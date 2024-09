Ratusz płakał jak sprzedawał. Niecodzienna oferta na stronie urzędu miasta

Olsztyński ratusz sprzedaje skodę. Chętni muszą się spieszyć

To nie oferta z Allegro czy mobile.de, ale propozycja Urzędu Miasta w Olsztynie. Miejscowy ratuszy oferuje okazję kupna samochodu osobowego. Przedmiotem przetargu jest czarna Skoda Superb 2.0 TSI z 2011 roku. W pojeździe napędzanym benzynowym silnikiem o pojemności 1984 cm3 mieści się pięć osób. Przebieg to 453560 km.

Zainteresowani muszą się spieszyć, ponieważ oferty należy składać w zamkniętej kopercie jedynie do czwartku (3 października) 2024 r. do godz. 11 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna (pokój 08). Decyduje data i godzina wpływu - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 proc. ceny. Cena wywoławcza skody to 13050 zł. Szczegóły oferty TUTAJ.

Ludzie ucierpieli z powodu niekompetencji rządu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.