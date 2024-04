Rodzinny koszmar w Giżycku. Szamotanina na balkonie, kobieta walczyła o życie

Giżycko. Tymczasowy areszt dla Artura K. Próbował zabić żonę, dramatyczne sceny na balkonie

Prokuratura Rejonowa w Giżycku przesłała do miejscowego sądu rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do Artura K. podejrzanego o usiłowanie zabójstwa żony. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w czwartek (4 kwietnia) w jednym z mieszkań przy ul. Moniuszki w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie). Według ustaleń prokuratora Artur K., usiłował zabić swoją żonę, zadając kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi, twarzy, biodra i uda. Kobieta próbowała uciec przez balkon mieszkania na trzecim piętrze. Artur K. kontynuował atak. Wziął do ręki donicę z ziemią i chciał zepchnąć kobietę z balkonu. - Zdaniem prokuratora, Artur K. nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na charakter odniesionych obrażeń ciała oraz udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Giżycku uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Artura K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Jak dodaje Adam Barczak, "w ocenie sądu, zgromadzone dotychczas w sprawie dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że Artur K. dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa". - Zdaniem sądu, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania uzasadniona jest obawą ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, jak również grożącą mu surową karą. Ponadto, istnieje obawa, że podejrzany pozostając na wolności mógłby w bezprawny sposób utrudniać postępowanie, w szczególności poprzez wywieranie wpływu na zeznania świadków - dodał rzecznik olsztyńskiego sądu.