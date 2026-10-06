Rowerzysta z różową rurą zniknął! Teraz szuka go policja

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-06 19:23

Jeszcze kilka dni temu kierowcy na trasie Biskupiec–Czerwonka na Warmii, zaciskali zęby, widząc przed sobą charakterystycznego rowerzystę. Sandały, kask z kamerą, bardzo wolna jazda i długa różowa rura wystająca daleko na bok. Za nim tworzył się sznur samochodów. Teraz sprawa nabrała tempa. Nagranie trafiło do policjantów z Biskupca, którzy sprawdzą zachowanie cyklisty i będą próbowali ustalić jego tożsamość. Co ciekawe, po naszej publikacji mężczyzna przestał pojawiać się na DK57 w okolicach Biskupca.

O nietypowym rowerzyście pisaliśmy kilka dni temu. Na nagraniu przesłanym do „Super Expressu” widać, jak mężczyzna jedzie drogą krajową nr 57 w kierunku Czerwonki. Nie spieszy się. Na głowie ma kask z kamerą, na nogach sandały, a do roweru przymocowaną długą, jaskraworóżową rurę, która mocno wystaje w stronę jezdni.Efekt? Kierowcy jadą za nim jeden za drugim. Wyprzedzenie rowerzysty na ruchliwej trasie staje się znacznie trudniejsze.

On jest tutaj dobrze znany. Wygląda to tak, jakby celowo prowokował kierowców – mówił nam Czytelnik, który nagrał przejazd cyklisty. Rowerzysta sam również filmuje to, co dzieje się na drodze. Kamerę ma zamontowaną na kasku.

Po naszej publikacji sprawą zainteresowała się policja.

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Galeria zdjęć 5

Materiał filmowy został przekazany do Komisariatu Policji w Biskupcu. Policjanci będą go analizować pod kątem prawnym. Będą również podejmowane czynności zmierzające do ustalenia rowerzysty – przekazała „Super Expressowi” kom. Anna Balicka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Mundurowi będą więc sprawdzać zarówno sposób jazdy mężczyzny, jak i to, w jaki sposób przewoził charakterystyczną rurę. Na filmie wyraźnie widać, że wystaje ona daleko poza obrys roweru. Zgodnie z przepisami szerokość roweru nie może przekraczać 90 centymetrów.

Na razie nie wiadomo, czy policjanci dopatrzą się wykroczenia i czy rowerzysta poniesie konsekwencje. Najpierw muszą przeanalizować nagranie i ustalić, kim jest mężczyzna. Jeżeli uznają, że ten złamał prawo grozi mu mandat lub 3 tys. Złotych grzywny.

Jest jednak jeszcze jeden ciekawy szczegół. Po tym, jak opisaliśmy sprawę, rowerzysta w sandałach, z kamerą na kasku i różową rurą przestał być widywany na krajowej „57” w okolicach Biskupca.

Przypadek? Jedno jest pewne: teraz to już nie tylko kierowcy patrzą mu na ręce. Jego przejazd oglądają policjanci.

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