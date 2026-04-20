Tragedia na torach. Nie żyje 14-latek

Do dramatycznych wydarzeń doszło 16 kwietnia na szlaku kolejowym między Suszem a Prabutami w województwie warmińsko-mazurskie. Przed godziną 9 rano służby otrzymały zgłoszenie o potrąceniu przez pociąg Pendolino relacji Warszawa Zachodnia–Gdynia Główna.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję oraz prokuratora. Mimo szybkiej reakcji ratowników życia 14-letniego Mateusza nie udało się uratować. Śmierć tak młodej osoby wywołała ogromne poruszenie – zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i w całym kraju. W takich chwilach naturalna jest potrzeba zrozumienia, co się wydarzyło.

Po śmierci Mateusza lokalne fora internetowe zapełniły się komentarzami i anonimowymi wpisami. To właśnie tam zaczęły pojawiać się sugestie, że za tragedią mogły stać problemy z rówieśnikami, odrzucenie czy brak wsparcia.

Część ogólnopolskich mediów zaczęła te internetowe relacje przepisywać niemal bezrefleksyjnie, jakby anonimowy wpis był już dowodem.

Stanowisko prokuratury ws. śmierci 14-latka

Tymczasem prokuratura studzi emocje. Jak podkreślają śledczy, na obecnym etapie nie ma ustaleń, które potwierdzałyby, że przyczyną śmierci chłopca był hejt czy znęcanie.

Do sprawy odniosła się Ewa Ziębka, rzeczniczka Prokuratura Okręgowa w Elblągu. Jak zaznaczyła, w przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji, które na tym etapie nie znajdują potwierdzenia w ustaleniach śledczych.

Prokuratura podkreśla jednoznacznie: obecnie brak dowodów wskazujących, że przyczyną śmierci chłopca był hejt lub znęcanie się. Wszystkie takie wątki będą dopiero weryfikowane w toku postępowania.

W sprawie wszczęto śledztwo z art. 151 Kodeksu karnego. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok małoletniego, a prokuratura realizuje dalsze czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków. Zaplanowano również kolejne działania, które mają na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia - przekazała prok. Ewa Ziębka.

Działania w szkole i kontekst sytuacji

Równolegle prowadzone są czynności sprawdzające w szkole, do której uczęszczał Mateusz. Ich celem jest ustalenie, czy w jego otoczeniu mogły występować sytuacje wymagające interwencji.

Specjaliści przypominają, że wiek 14 lat to czas szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Relacje rówieśnicze, poczucie akceptacji czy odrzucenia mają w tym okresie ogromne znaczenie. Tym bardziej jednak – jak podkreślają – należy unikać pochopnych ocen i opierać się wyłącznie na potwierdzonych informacjach.

Śledczy apelują, by nie wyciągać wniosków przed zakończeniem postępowania. Mimo że w przestrzeni publicznej nadal pojawiają się sugestie dotyczące hejtu, nie zostały one dotąd potwierdzone.

W takich sprawach kluczowe jest oddzielenie faktów od domysłów oraz powstrzymanie się od rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji.

Wsparcie w kryzysie

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich przeżywa kryzys psychiczny, warto skorzystać z pomocy. Dzieci i młodzież mogą zadzwonić pod bezpłatny numer 116 111, a dorośli pod 116 123. Całodobowe wsparcie oferuje również Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (800 70 2222).

W sytuacji zagrożenia życia należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.