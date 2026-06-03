Po grillu siekierą zaatakował śpiącego przyjaciela. Grozi mu dożywocie

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-06-03 12:22

Zwykła sobotnia biesiada przy grillu. Były rozmowy, śmiech i wznoszone toasty. Nikt nie przypuszczał, że kilka godzin później we wsi Warnikajmy pod Korszami (woj. warmińsko-mazurskie) dojdzie do krwawego dramatu. 34-latek miał chwycić za siekierę i zaatakować swojego przyjaciela, gdy ten spał w łóżku.

Po grillu siekierą zaatakował śpiącego przyjaciela. Grozi mu dożywocie

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Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • Sielskie spotkanie przyjaciół przy grillu zakończyło się brutalnym atakiem.
  • Po kłótni jeden z mężczyzn wrócił z siekierą, zadając cios w głowę drugiemu, który w ciężkim stanie trafił do szpitala.
  • 34-letni napastnik został tymczasowo aresztowany, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.

Posiedzenie przy grillu z krwawym finałem

Ofiara i podejrzany dobrze się znali. Byli przyjaciółmi. Tego dnia siedzieli razem przy grillu. W pewnym momencie między mężczyznami miało dojść do kłótni. Po awanturze rozeszli się do domów. Wydawało się, że na tym sprawa się skończy. Ale po chwili 34-latek wrócił. Nie z przeprosinami. Z siekierą.

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Uderzył kumpla siekierą w głowę

Według ustaleń śledczych podejrzany zaatakował pokrzywdzonego i zadać mu cios siekierą w głowę. Na szczęście cios nie był śmiertelny, a ofiara zaczęła się ranna bronić. Rodzina natychmiast wezwała policję i pogotowie. Ranny mężczyzna trafił w stanie ciężkim do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że tylko cud uratował mu życie. 

Resztę życia może spędzić za kratami

Podejrzany został zatrzymany.

- Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. We wtorek, 2 czerwca 2026 r., Sąd Rejonowy w Kętrzynie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące - informuje prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie.

Za usiłowanie zabójstwa, 34-letni mieszkaniec wsi Warnikajmy, może resztę życia spędzić w więzieniu. Kara za ten czyn wynosi od 8 lat więzienia do dożywocia.

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