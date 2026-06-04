Pogoda w Olsztynie na weekend przyniesie deszcz. Najmocniej popada w niedzielę

Pogoda w Olsztynie: 5-7 czerwca

Początek weekendu w Olsztynie zapowiada się ciepło, ale niekoniecznie słonecznie. Pogoda w najbliższych dniach będzie dość dynamiczna, a kluczową rolę odegrają opady deszczu, których natężenie będzie rosło z każdym kolejnym dniem. Mieszkańcy powinni przygotować się na wilgotną aurę, szczególnie w niedzielę.

Ciepły, ale pochmurny i deszczowy piątek

Weekend rozpocznie się najwyższą temperaturą w prognozowanym okresie. W piątek termometry w Olsztynie wskażą od około 12 stopni Celsjusza w nocy do nawet 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Mimo przyjemnych wartości na termometrach, niebo będzie w dużej mierze zasłonięte przez chmury. Prognozowane jest zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będą opady deszczu o sumie około 7 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota z mniejszą ilością deszczu

Drugi dzień weekendu przyniesie niewielkie ochłodzenie. W sobotę temperatura maksymalna w Olsztynie sięgnie około 20 stopni, a w nocy spadnie do 11°C, co oznacza najchłodniejszą noc weekendu. Na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane, a opady deszczu będą słabsze niż dzień wcześniej – ich suma wyniesie około 3 mm. Wiatr również nieco osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s. To może być dzień z przejaśnieniami, ale parasol wciąż może się przydać.

Niedziela pod znakiem intensywnych opadów

Zakończenie weekendu w Olsztynie będzie zdecydowanie deszczowe. Chociaż temperatura w niedzielę będzie podobna do tej z soboty i wyniesie od 12 do 21 stopni Celsjusza, to pogoda wyraźnie się pogorszy. Prognozy wskazują na intensywne opady deszczu, których suma może sięgnąć nawet 21 mm. Oznacza to, że niedziela będzie najbardziej mokrym dniem weekendu. Wiatr utrzyma się na poziomie około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Przy takiej aurze warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności. Piątek, mimo że najcieplejszy, z uwagi na chmury i deszcz może skłaniać do spędzania czasu w miejscach zadaszonych. Sobota, z mniejszą ilością opadów i szansą na przejaśnienia, może być dobrym momentem na spacer, jednak warto mieć przy sobie parasol. Niedziela, z prognozowanymi intensywnymi opadami, to idealny dzień na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub po prostu odpoczynek w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather