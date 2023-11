Siarczysty mróz do -12 stopni, intensywne śnieżyce i szklanka na drogach. Zimowe piekło za oknami

Iława. Koszmar w zakładzie pracy. 36-letni pracownik nie żyje

Policjanci i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii, do jakiej doszło we wtorek (28 listopada) rano w Iławie. O komentarz do zdarzenia z wtorkowego poranka poprosiliśmy Komendę Powiatową Policji w Iławie. - Kilka minut po godz. 8 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o wypadku w jednym z zakładów pracy na terenie Iławy. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, ustalili, że 36-letni pracownik podczas obsługiwania maszyny został nią przygnieciony i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń - mówi asp.szt. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskich policjantów.

Teraz policjanci ustalają dokładne okoliczności tego dokładnego zdarzenia, przesłuchują świadków oraz zabezpieczają kamery z monitoringu dostępne na terenie firmy, gdzie doszło do tragedii.