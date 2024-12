Zdejmij nogę z gazu!

Superfotoradary zostaną zamontowane na Mazurach. Działają na kierowców niczym płachta na byka

Na polskich drogach co rusz dochodzi do wypadków, nic więc dziwnego, że w coraz większej ilości miejsc zaczynają pojawiać się fotoradary. Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że niebawem kierowcy będą mieli okazję na trasach natknąć się na 70 nowoczesnych urządzeń TraffiStar SR390. Co ciekawe, aż siedem z nich zostanie zamontowanych na Mazurach!