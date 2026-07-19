Nocny dramat nad jeziorem Kisajno. 33-latek zniknął, służby przeczesują akwen

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-19 20:42

Służby ratunkowe prowadzą zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą na Mazurach. Nad jeziorem Kisajno zaginął 33-latek, który w nocy wyszedł ze statku typu houseboat. O zdarzeniu poinformowało radio RMF FM, zaznaczając, że od momentu opuszczenia pokładu mężczyzna nie skontaktował się z nikim bliskim.

Policyjna łódź motorowa na wodzie podczas akcji. O poszukiwaniach na jeziorze Kisajno przeczytasz na SE.
Autor: Anna Kisiel zdjęcie ilustracyjne

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w weekend, dokładnie z soboty na niedzielę (18/19 lipca). Zgłoszenie dotyczy miejscowości Piękna Góra, położonej bezpośrednio nad brzegiem mazurskiego jeziora Kisajno.

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Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że poszukiwany mężczyzna przebywał na houseboacie w towarzystwie dwójki swoich znajomych. Tuż po północy 33-latek zdecydował się wyjść z jednostki pływającej, po czym całkowicie przepadł i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano odpowiednie służby. W niezwykle trudną operację włączyli się nie tylko miejscowi policjanci i strażacy, ale również wykwalifikowani ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zgodnie z najnowszymi informacjami podanymi przez RMF FM, funkcjonariusze skrupulatnie przeczesują tereny lądowe wokół akwenu oraz prowadzą zaawansowane działania na wodzie. W trakcie poszukiwań ratownicy wykorzystują sonar, który umożliwia precyzyjne skanowanie i sprawdzanie dna jeziora Kisajno.

Służby na ten moment nie ustaliły, z jakiego powodu mężczyzna opuścił pokład w środku nocy. Zakrojona na szeroką skalę akcja ratunkowa w rejonie Pięknej Góry nie została przerwana i wciąż jest kontynuowana przez zaangażowane jednostki.

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