Zderzenie samochodu z pociągiem towarowym. Trwa akcja służb

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę (19 lipca) na przejeździe kolejowym w Prostkach w powiecie ełckim. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym jadącym z Ełku do Białegostoku. Na miejscu pracują policjanci i służby ratunkowe, a w rejonie wypadku występują utrudnienia zarówno w ruchu drogowym, jak i kolejowym.

- Uwaga kierowcy! Dziś około godziny 11:40 w miejscowości Prostki (powiat ełcki) doszło do zdarzenia drogowego na przejeździe kolejowym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 68-letni kierujący samochodem marki Opel nie zastosował się przed przejazdem kolejowym do znaku B-20 „STOP”, w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk – Białystok

- poinformowali funkcjonariusze z Ełku.

Mężczyzna został zabrany do szpitala.

Utrudnienia w Prostkach po zderzeniu z pociągiem. Policja apeluje

To zdarzenie doprowadziło do całkowitego paraliżu ruchu w okolicach przejazdu. Na miejscu intensywnie pracują odpowiednie służby, a mundurowi odpowiedzialni za kierowanie ruchem apelują o szczególną ostrożność i korzystanie z wyznaczonych objazdów.

- Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe, które prowadzą niezbędne czynności. W związku z działaniami ulica Zielona w Prostkach jest obecnie zablokowana. Prosimy kierowców o stosowanie się do poleceń służb oraz wybieranie alternatywnych tras

- przekazała lokalna policja.

Zmiany w kursowaniu pociągów po wypadku w Prostkach

Wypadek na torach przyniósł również znaczne komplikacje dla podróżujących koleją. Przedstawiciele PKP Intercity wydali oświadczenie o wstrzymaniu ruchu i wprowadzonych modyfikacjach w rozkładzie jazdy składów dalekobieżnych.

- Przerwa w ruchu pociągów na odcinku Prostki - Grajewo w dniu 19.07.2026 roku

– zaznaczono w opublikowanym komunikacie.

Osoby planujące podróż składem IC Mamry muszą być przygotowane na odwołanie kursów na pewnym etapie trasy i przesiadkę do autobusowej komunikacji zastępczej. Utrudnienia te obowiązują w obydwu kierunkach. Spółka PKP Intercity podała następujące szczegóły:

„IC nr 1614/5 »MAMRY« relacji Białystok - Wrocław Główny został odwołany na odcinku Grajewo - Ełk. Na odwołanym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.”

„IC nr 6114/5 »MAMRY« relacji Wrocław Główny - Białystok został odwołany na odcinku Ełk - Grajewo. Na odwołanym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.”

Co z pasażerami PKP Intercity? Wydano specjalny komunikat

Operator kolejowy apeluje do klientów o bieżące sprawdzanie komunikatów udostępnianych na peronach oraz wewnątrz wagonów. Pasażerowie, którzy doświadczyli problemów z powodu zaistniałej sytuacji, mają możliwość złożenia odpowiedniej reklamacji.

- Informujemy, że mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji, dotyczącej komfortu podroży. Reklamację, można zgłosić: za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej (w polu „Twoje pytanie dotyczy” należy wybrać „Komfortu podróży”), osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem Spółki PKP Intercity, przesyłką pocztową na adres: PKP Intercity S.A. Centrala Spółki, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa

– wyjaśniono w oficjalnym stanowisku PKP Intercity.