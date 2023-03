Tajemniczy balon spadł na pole na Mazurach! "To nie pierwszy taki przypadek"

Na pole pod Ełkiem spadł balon meteorologiczny?

Do zdarzenia doszło w piątek (31 marca). Policję powiadomiły osoby, które znalazły przedmiot na polu. - Na prywatne pole spadł przedmiot, który jest najprawdopodobniej balonem meteorologicznym. Został zabezpieczony przez policjantów z Ełku. Wyjaśniamy, co to za przedmiot i skąd się tam wziął - powiedział PAP asp. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i dodał, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy w regionie spadł balon meteorologiczny.

