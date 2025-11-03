Tragedia na skrzyżowaniu. Piesza zginęła pod kołami ciężarówki. Poważne utrudnienia

Tragedia w Morągu. Piesza zginęła pod kołami ciężarówki

W Morągu, w obrębie skrzyżowania ulicy Trzeciego Maja i Mickiewicza, doszło do potrącenia pieszej przez samochód ciężarowy. Niestety, mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować.

- Na miejscu zdarzenia policjanci wykonują teraz czynności pod nadzorem prokuratora. Będą wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania będzie utrudniony przez kilka godzin – mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

