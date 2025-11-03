Tragedia na skrzyżowaniu. Piesza zginęła pod kołami ciężarówki. Poważne utrudnienia

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-03 11:15

Tragedia w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie). W poniedziałek (3 listopada) doszło tam do potrącenia pieszej przez samochód ciężarowy. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować. Kierowcy z Morąga muszą liczyć się z trwającymi kilka godzin utrudnieniami w miejscu zdarzenia. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Tragedia na skrzyżowaniu. Piesza zginęła pod kołami ciężarówki. Poważne utrudnienia

i

Autor: KPP w Ostródzie/ Materiały prasowe Śmiertelne potrącenie pieszej w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie).
Super Express Google News

Tragedia w Morągu. Piesza zginęła pod kołami ciężarówki

W Morągu, w obrębie skrzyżowania ulicy Trzeciego Maja i Mickiewicza, doszło do potrącenia pieszej przez samochód ciężarowy. Niestety, mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować.

- Na miejscu zdarzenia policjanci wykonują teraz czynności pod nadzorem prokuratora. Będą wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania będzie utrudniony przez kilka godzin – mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

CZYTAJ TEŻ: Tragedia na przejściu dla pieszych. Kierowca mercedesa potrącił kobietę. Zmarła w szpitalu

Polecany artykuł:

Poszli łowić ryby i już nie wrócili. W jeziorze odnaleziono ciała dwóch braci

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Przystawił kobiecie nóż do gardła, ale zdołała uciec. Nie bacząc na dzieci, ost…
﻿Potrącenie 12-letniego rowerzysty w Kraśniku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
POLICJA
MORĄG