Tragiczny pożar domu na Mazurach. Zginęła kobieta

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-06 10:43

Tragedia w miejscowości Chrzanowo (woj. warmińsko-mazurskie). 72-letnia kobieta zginęła w pożarze domu jednorodzinnego. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Super Express Google News

Tragedia w Chrzanowie. Pożar domu jednorodzinnego pochłonął życie 72-letniej kobiety

W środę (5 listopada) o godz. 17:33 ełccy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Chrzanowo. Kiedy pierwszy zastęp pojawił się na miejscu, strażacy zastali pożar obejmujący murowany dom oraz stojący przed budynkiem samochód. W domu strażacy znaleźli poszkodowaną kobietę. Niestety, pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 72-latki.

Jak informuje KP PSP w Ełku, pożar domu został ugaszony, a dalsze działania strażaków polegały na rozbiórce spalonych elementów i ich dogaszaniu. Spaliła się część pomieszczeń mieszkalnych w budynku, pojazd osobowy oraz sterta drewna przyległa do budynku.

W trwających trzy godziny działaniach brało udział 10 zastępów Straży Pożarnej z Ełku, Rożyńska, Woszczel i Stradun, a także Zespół Ratownictwa Medycznego i policja. Obecnie trwają działania, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tragicznego pożaru w Chrzanowie. Policja, pod nadzorem prokuratury, bada wszelkie możliwe scenariusze.

ZOBACZ TEŻ: Ciężarówka płonęła jak pochodnia! Droga była zablokowana

Źródło: KP PSP w Ełku

Polecany artykuł:

Tajemnicza śmierć na budowie. Ciało mężczyzny między rusztowaniem a ścianą
Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?
Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
EŁK
MAZURY