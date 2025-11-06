Tragiczny pożar domu na Mazurach. Zginęła kobieta

Tragedia w Chrzanowie. Pożar domu jednorodzinnego pochłonął życie 72-letniej kobiety

W środę (5 listopada) o godz. 17:33 ełccy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Chrzanowo. Kiedy pierwszy zastęp pojawił się na miejscu, strażacy zastali pożar obejmujący murowany dom oraz stojący przed budynkiem samochód. W domu strażacy znaleźli poszkodowaną kobietę. Niestety, pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 72-latki.

Jak informuje KP PSP w Ełku, pożar domu został ugaszony, a dalsze działania strażaków polegały na rozbiórce spalonych elementów i ich dogaszaniu. Spaliła się część pomieszczeń mieszkalnych w budynku, pojazd osobowy oraz sterta drewna przyległa do budynku.

W trwających trzy godziny działaniach brało udział 10 zastępów Straży Pożarnej z Ełku, Rożyńska, Woszczel i Stradun, a także Zespół Ratownictwa Medycznego i policja. Obecnie trwają działania, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tragicznego pożaru w Chrzanowie. Policja, pod nadzorem prokuratury, bada wszelkie możliwe scenariusze.

Źródło: KP PSP w Ełku

