Tajemnicza śmierć na budowie. Ciało mężczyzny między rusztowaniem a ścianą

Tragedia w Braniewie. Ciało mężczyzny na budowie

We wtorek (4 listopada) około godz. 7 braniewscy strażacy PSP otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na czwartej kondygnacji budowanego obiektu mieszkalnego znajduje się mężczyzna.

Strażacy pojechali na miejsce i znaleźli mężczyznę, znajdującego się w przestrzeni pomiędzy rusztowaniem a ścianą budynku. Strażacy PSP dotarli do mężczyzny z wykorzystaniem autodrabiny pożarniczej oraz wchodząc po rusztowaniu znajdującym się na ścianie obiektu.

Po ewakuacji poszkodowanego mężczyzny, obecny na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają braniewscy policjanci pod nadzorem prokuratora. W działaniach zaangażowano trzy pojazdy ratownicze z braniewskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: KP PSP Braniewo / KPP Braniewo