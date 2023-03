i Autor: Pixabay Straż pożarna - zdj. ilustracyjne

Koszmar!

Tragiczny pożar we wsi Jęcznik. Zginął mężczyzna

We wsi Jęcznik w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do pożaru na poddaszu domu-bliźniaka. Zginął 66-letni mężczyzna. Jak doszło do pożaru? Szczegóły w dalszej części artykułu.