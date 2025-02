"Jesteśmy poddenerwowani"

Ulubieniec wsi zaginął. Mieszkańcy patrzą w niebo i czekają na dobre wieści

Przez ostatnie lata był prawdziwą gwiazdą. Bocian Krutek, jak nazwali go mieszkańcy mazurskiej wsi Krutynia, co roku jako pierwszy zwiastował wiosnę swoim przylotem do Polski. Jego powroty były wydarzeniem ogólnopolskim – filmowały go wszystkie stacje telewizyjne, a największe gazety rozpisywały się o jego corocznych podróżach. Niestety, w październiku zeszłego roku Krutek zaginął gdzieś w Afryce. Ostatni sygnał z jego nadajnika pochodził z Izraela.