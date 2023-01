Ola wyszła do szkoły i ślad po niej zaginął. Policja poszukiwała 16-latki

Jak podaje IMGW, w najbliższy weekend przeważać będzie "zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w górach śniegu; jedynie przejściowo w sobotę więcej przejaśnień i rozpogodzeń, zwłaszcza na południowym zachodzie". Ponadto synoptycy zwracają uwagę na silny wiatr. Mocno powieje szczególnie w niedzielę (15 stycznia). Lokalnie porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 80 km/h. Pomimo wielu ciemnych chmur i wiatru, termometry nadal będą pokazywać wysoką temperaturę jak na styczeń. Na południowym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 10°C.

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW, sobota, 14 stycznia

W sobotę (14 stycznia) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii i Bałtyku, jedynie na południowym zachodzie przejściowo zaznaczy się wpływ słabego klina wyżowego znad Europy Południowej." - Nadal napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Wzrost ciśnienia - czytamy w prognozie. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Przed nami pochmurny dzień, z możliwymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 5°C do 7°C. - Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, lokalnie w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni - zapowiada IMGW.

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW, niedziela, 15 stycznia

W niedzielę (15 stycznia) - jak podaje IMGW - "Polska będzie pod wpływem niżu znad Skandynawii, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego". - Za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać - informują synoptycy. Na Warmii i Mazurach znowu czeka nas pochmurny dzień, z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy oraz południowo-zachodni - zapowiada IMGW.

Jaka pogoda czeka nas w lutym? Szczegóły w artykule Kiedy wrócą mrozy i ostre śnieżyce? Prognoza długoterminowa na luty nie zostawia złudzeń

Zapraszamy do zapoznania się z synoptyczną prognozą pogody na weekend❗W skrócie:🌡Ciepło nawet do 10°C💨Wietrznie - silne porywy wiatru szczególnie w górach;🌧 Opady deszczu, w górach śnieg;Szczegóły👇https://t.co/S24MiIMG4D pic.twitter.com/vRxdWSCICq— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 13, 2023

QUIZ. 10 zaskakujących faktów o śniegu. Nie znać odpowiedzi na te pytania to wstyd! Pytanie 1 z 10 1. Z jaką prędkością najczęściej opadają płatki śniegu? 3 km/h 5 km/h 4 km/h Dalej