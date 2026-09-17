Pogoda dla Olsztyna: 18-20 września

Mieszkańców Olsztyna czeka weekend z dość stabilnymi, jak na wrzesień, temperaturami, ale z wyraźną zmianą aury w niedzielę. Przez wszystkie dni dominować będzie duże zachmurzenie, które ograniczy dostęp słońca. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą niemal 20 stopni Celsjusza, jednak to opady deszczu zaplanowane na koniec weekendu zdefiniują jego charakter i mogą wpłynąć na plany wielu osób.

Piątek: pochmurny, ale jeszcze bez większego deszczu

Weekend rozpocznie się w piątek, 18 września, pod znakiem gęstych chmur. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie około 19 stopni, co zapewni całkiem komfortowe warunki termiczne. Nocą słupki rtęci spadną do około 11°C. Wiatr będzie raczej spokojny, jego prędkość wyniesie średnio 3 m/s. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia niewielkich, przelotnych opadów deszczu, których suma nie powinna być jednak uciążliwa dla mieszkańców.

Sobota: najcieplejszy i suchy dzień weekendu

Sobota, 19 września, będzie zdecydowanie najkorzystniejszym dniem weekendu w Olsztynie, szczególnie dla osób planujących aktywności na świeżym powietrzu. To właśnie wtedy temperatura osiągnie najwyższą wartość, dochodząc do niemal 20 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, tego dnia nie należy spodziewać się opadów. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, osiągając prędkość 4 m/s, a niebo pozostanie w większości zachmurzone.

Niedziela przyniesie deszcz i silniejszy wiatr

Aura w niedzielę, 20 września, ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Tego dnia nad Olsztyn nadciągną opady deszczu, które będą już wyraźnie odczuwalne. Chociaż temperatura w ciągu dnia spadnie tylko nieznacznie, do około 18 stopni, to połączenie deszczu i silniejszego wiatru sprawi, że pogoda będzie mniej przyjemna. Prędkość wiatru wzrośnie do około 5 m/s. Co ciekawe, noc z niedzieli na poniedziałek okaże się najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną sięgającą 13°C.

Jak pogoda wpłynie na weekendowe plany w Olsztynie?

Rozkład pogody na najbliższe dni wyraźnie podpowiada, jak najlepiej zaplanować czas wolny. Sobota, z najwyższą temperaturą i brakiem deszczu, to idealny moment na wykorzystanie uroków miasta na zewnątrz. Dłuższy spacer, wycieczka rowerowa czy spotkanie w plenerze to dobre pomysły, nawet jeśli słońce będzie się chować za chmurami.

Niedzielna aura skłania natomiast do zmiany planów na takie, które można realizować pod dachem. Deszcz i odczuwalny wiatr mogą skutecznie zniechęcić do aktywności na świeżym powietrzu. To może być dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzić kino lub po prostu spędzić czas w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather