Silny wiatr na Warmii i Mazurach. Pracowity czas strażaków

W sobotę (4 marca) w woj. warmińsko-mazurskim wiał silny wiatr. Prędkość wiatru dochodziła do 75 km/h. Jak mówią strażacy, nie wyrządził on wielkich szkód. Mimo to strażacy wyjeżdżali 29 razy do połamanych konarów i powalonych drzew. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Grzegorz Różański poinformował PAP, że do godz. 18 w sobotę straży wyjeżdżali do 29 zdarzeń związanych z warunkami pogodowymi. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Większość interwencji wiązała się z usuwaniem połamanych konarów, czy powalonych drzew.

Strażacy ochotnicy informowali w sobotę w mediach społecznościowych m.in. o usuwaniu drzewa blokującego drogę w okolicach Piecek na Mazurach, strażacy z Nowej Wsi Ełckiej usuwali drzewo, które blokowało przejazd między wsiami Regielnica i Mrozy Wielkie.

IMGW zapowiada opady śniegu na Warmii i Mazurach

Co z pogodą na Warmii i Mazurach w najbliższych dniach? Nawet eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przyznają, że pogoda w tym tygodniu będzie pasować do powiedzenia "w marcu jak w garncu". Typowo zimowa aura przeplata się z falami ocieplenia. Wystąpią też wichury, z porywami wiatru do 70 km/h. Według IMGW, we wtorek (7 marca) "na wybrzeżu, Pomorzu i Warmii możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm".

