50-latek wpadł po pijaku za kółkiem. Pogrążyło go to, co powiedział policjantom

Iława. 60-latek ukradł koszyk ze święconką spod kościoła. Absurdalne tłumaczenia

W Wielką Sobotę (8 kwietnia) pewna mieszkanka Iławy przyszła do kościoła, aby zgodnie z tradycją, poświęcić wielkanocny koszyczek. Święconkę kobieta postawiła na stole przed kościołem. Chwilę później weszła do budynku, aby chwilę się pomodlić. Kiedy wróciła, święconki już nie było. Świąteczny cud? Niestety, prawda była dużo bardziej prozaiczna. Ktoś ukradł koszyk, a kobieta o wszystkim poinformowała proboszcza. Niedługo później sprawą zajęli się policjanci. Niestety dla sprawcy, moment kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu. Wspólne działania mundurowych, w tym dzielnicowego, a także okolicznych mieszkańców, doprowadziły do zatrzymania 60-letniego mężczyzny. Przyznał on, że „koszyczek stał sam", więc go zabrał. Koszyk wrócił do właścicielki, a 60-latek został ukarany mandatem.

Sonda Czy zostałeś kiedyś okradziony? Tak Nie