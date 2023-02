Wielkie zmiany na ulicach Olsztyna. Padła data. Utrudnienia dla kierowców

Tłusty czwartek 2023. Tu jedzą anielskie ruchańce zamiast pączków. Co to takiego? Nazwa śmieszy, ale smak zachwyca!

Jak informuje olsztyński ratusz, na ulicy ul. Wilczyńskiego od ul. Gębika do ronda na skrzyżowaniu z Krasickiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Dojazd do budynku przy ul. Żurawskiego 1a będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Gębika, a wyjazd w kierunku ul. Krasickiego. Dojazd do SP 33 oraz budynków przy ul. Jeziołowicza jak dotychczas - od strony ul. Krasickiego oraz ul. Sobocińskiego.

Zmiany dotyczą też ul. Krasickiego pomiędzy ul. Murzynowskiego a ul. Wańkowicza Nastąpi lokalne przeniesienie ruchu na dotychczas zamkniętą jezdnię. Nie przewiduje się istotnych zmian ciągów dla pieszych i lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej.

Z kolei wlot w al. Piłsudskiego zostanie otwarty dwukierunkowo na rondzie skrzyżowania z ul. Dworcową po stronie C.H. Viktor. Zostanie zamknięty dotychczasowy przejazd do ul. Dworcowej przy Urzędzie Skarbowym. Dojazd do Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych i Urzędu Skarbowego wyłącznie od strony ul. Dworcowej, zjazdem przy Przychodni Specjalistycznej. Ponadto ruch pieszych na ul. 22 Stycznia będzie odbywał się jednym chodnikiem po stronie ulicy.

