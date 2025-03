Wojewoda Król wyczarował różdżki za 750 zł. "Zrobił z samorządowców błaznów"

Czy to żart? Ryzykowny chwyt marketingowy? A może po prostu kuriozalny sposób na promocję wojewody? Faktem jest, że akcja w Olsztynie wzbudziła spore zdziwienie, a może raczej - zażenowanie.

Podczas poniedziałkowego podpisywania umów na dofinansowanie remontów dróg lokalnych samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego zostali obdarowani... sklejkowymi różdżkami. Na każdej z nich widniało nazwisko wojewody Radosława Króla i hasło "Warmia i Mazury cud infrastruktury" - nawiązujące do hasła "Mazury - Cud Natury".

Jakby tego było mało, wojewoda poprosił zebranych, aby machali różdżkami przed mapą regionu, demonstrując w ten sposób, jak to owe inwestycje drogowe za chwilę staną się "cudem infrastruktury". Koszt produkcji 50 różdżek wyniósł podatników 750 zł brutto, czyli 15 zł za sztukę.

- Współczesna komunikacja publiczna często opiera się na metaforach, obrazach i symbolach. One podkreślają ważne społecznie przesłanie skuteczniej niż tradycyjne formy. (...) Symbolika różdżek w tym kontekście oznacza tylko i aż współdziałanie oraz wspólną troskę o rozwój regionu, ponad politycznymi podziałami - próbował kuriozalnie tłumaczyć, pytany przez PAP, rzecznik prasowy wojewody Szymon Tarasewicz .

Inicjatywa wojewody spotkała się z ostrą krytyką ze strony radnych PiS. Według nich, cała sytuacja ośmieszyła samorządowców. Jak przekazało PAP anonimowe źródło, wojewoda "zrobił z samorządowców błaznów".

Politycy PSL próbują bronić swojego wojewody. Wiceprezes ludowców posłanka Urszula Pasławska powiedziała PAP, że taka forma podpisywania umów miała zwrócić uwagę na potrzebę dużych inwestycji infrastrukturalnych w regionie, który przez lata był pod tym względem zaniedbywany. Pasławska też brała udział w imprezie i "czarowała" przy mapie sklejkową różdżką...

A co na to sami samorządowcy, którzy zmuszeni byli machać różdżkami niczym wystraszeni adepci Hogwartu? Wójt gminy Stawiguda przyznaje szczerze: "W takiej uroczystości jeszcze nie uczestniczyłem".

Umowy na dofinansowanie remontu dróg lokalnych podpisano w poniedziałek z ok. 60 samorządami. Za łączną kwotę 166 mln zł ma zostać zbudowanych lub naprawionych 173 km dróg. W poprzednich latach sytuacja wyglądała następująco:

Tym razem do kwoty 166 mln zł należałoby jeszcze doliczyć 750 zł, dzięki którym powstały ze sklejki różdżki wojewody Króla...

