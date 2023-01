WOŚP 2023 w Olsztynie. Ile pieniędzy zebrano? Będzie rekord?!

WOŚP 2023. Trwa liczenie zebranych pieniędzy. Jaka kwota w Olsztynie?

Jak co roku na ulice Olsztyna tradycyjnie wyszli wolontariusze zbierający pieniądze z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierano środki na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy. Sztab WOŚP w poniedziałek (30 stycznia) po północy poinformował, że do tej pory zebrano 154 mln 606 tys. 764 zł. W Olsztynie obecne szacunki mówią o kwocie ponad 457 tys. złotych. To dane z poniedziałku (30 stycznia) i godz. 10:10.

