Wszedł na przejście i zginął. Nie żyje 36-latek potrącony przez Audi

Śmiertelny wypadek miał miejsce w miejscowości Praslity niedaleko Dobrego Miasta w województwie warmińsko-mazurskim. Na drodze wojewódzkiej nr 507 doszło do potrącenia pieszego. Życia 36-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczne zdarzenie na przejściu dla pieszych

Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Według pierwszych informacji zebranych przez funkcjonariuszy do wypadku doszło w chwili, gdy pieszy znajdował się na oznakowanym przejściu.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują w miejscu śmiertelnego potrącenia pieszego w miejscowości Praslity na drodze wojewódzkiej nr 507. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 24-letni kierujący Audi uderzył w 36-latka, kiedy ten znajdował się na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu

- przekazał nam podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Za kierownicą Audi siedział 24-letni mężczyzna. Jak przekazała policja, badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze zdecydowali jednak o pobraniu krwi do dalszych analiz.

– Kierujący był trzeźwy, ale zlecono badanie jego krwi

- dodaje policjant.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z prowadzonymi czynnościami odcinek drogi wojewódzkiej nr 507 został wyłączony z ruchu. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.

- Ruch na tym odcinku drogi jest zablokowany. Wyznaczony został objazd przez miejscowość Rogiedle. Służby na miejscu wskazują kierowcom alternatywną drogę

- przekazał podkom. Jacek Wilczewski.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku

Śledczy będą teraz ustalać wszystkie okoliczności tragedii, w tym dokładny przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny. Kluczowe znaczenie mogą mieć zabezpieczone ślady, wyniki badań oraz zeznania świadków.