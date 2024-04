PKW podała dane o frekwencji w woj. warmińsko-mazurskim do godz. 12:00

Druga tura wyborów samorządowych w woj. warmińsko-mazurskim odbywa się w 37 miastach i gminach. W niedzielę (21 kwietnia) mieszkańcy regionu w dogrywce wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów (to w Olsztynie i Elblągu). Głosowanie trwa od godz. 7 do 21. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, do godz. 12 w niedzielę w naszym regionie zagłosowało 14,16 proc. uprawnionych (liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania wyniosła 75 602). To więcej niż w skali kraju, bo tu frekwencja wyniosła 12,93 proc., ale mniej niż w analogicznym czasie podczas I tury (wtedy frekwencja w warmińsko-mazurskim wynosiła 17,78 proc.).

Gdzie najwyższa, a gdzie najniższa frekwencja w II turze wyborów samorządowych 2024 w warmińsko-mazurskim?

Z danych PKW wynika, że do niedzielnego południa najwięcej mieszkańców naszego regionu poszło do urn wyborczych w powiecie nidzickim (19,06 proc.) oraz ełckim i mrągowskim (po 18,99 proc.). Z kolei najmniej osób zagłosowało w:

pow. kętrzyńskim - 10,55 proc.,

pow. iławskim - 13,10 proc.,

Olsztynie - 13,19 proc.

Wybory samorządowe 2024 w Olsztynie