Znamy oficjalne wyniki wyborów do warmińsko-mazurskiego Sejmiku

Wybory samorządowe 2024. PKW podała wyniki do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego startowało osiem komitetów. Zwyciężyło KO z wynikiem 34,90 proc. Drugie miejsce należy do PiS, które uzyskało 30,73 proc. Podium zamyka Trzecia Droga, na którą zagłosowało 16,62 proc. wyborców. Na dalszych lokatach uplasowały się: Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,47 proc., Lewica – 6,30 proc., Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” – 2,65 proc., KW Normalny Kraj – 1,04 proc. oraz KW PL!SP – 0,28 proc.

Wśród kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie jest marszałek województwa Marcin Kuchciński (KO) - 24 685 głosów, Bogusława Orzechowska (PiS)- 19 365 głosów, Małgorzata Kopiczko (PiS) - 16 915 głosów oraz Robert Turlej (KO) - 16 125 głosów.

Na godz. 18:30 frekwencja w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosiła 49,42 proc. Jednak dane dotyczące frekwencji nie spłynęły jeszcze ze wszystkich obwodów.

Wybory 2024. Jaki jest podział na okręgi w warmińsko-mazurskim?

Województwo warmińsko-mazurskie w Sejmiku reprezentuje 30 radnych. Nasz region podzielony jest na pięć okręgów wyborczych. Są to:

Miasto Olsztyn, powiat olsztyński – 6 mandatów; Powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki – 7 mandatów; Miasto Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski – 6 mandatów; Powiaty: ełcki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski – 5 mandatów; Powiaty: giżycki, mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński – 6 mandatów.

Wybory samorządowe w 2024 r. w kraju wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Z badania exit poll wynika, że partia ta wygrała w sześciu województwach i zdobyła poparcie 33,7 proc. wyborców.

Na drugim miejscu w wyborach do sejmików województw uplasowała się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 31,9 proc. głosów. Na podium znalazła się także Trzecia Droga. Na to ugrupowanie w wyborach samorządowych w 2024 r. oddało swój głos 13,5 proc. głosujących. Według badania exit poll Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat), wynik Konfederacji to 7,5 proc., a Lewicy 6,8 proc.

Wybory samorządowe 2024. Olsztynianie ruszyli do urn. Zobacz zdjęcia