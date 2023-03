Wypadek podczas usuwania drzewa. 54-latek zmarł w szpitalu

Płoskinia. Tragiczny wypadek podczas prac. 54-latek zmarł

Do tragedii doszło we wtorek (28 lutego) kilka minut przed godziną 13. Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku, do którego doszło podczas wycinki drzewa w miejscowości Płoskinia w powiecie braniewskim. Mundurowi ustalili, że na jednej z prywatnych posesji dwóch mężczyzn usuwało drzewo. - Podczas jego obalania drzewo rozłupało się. Jedna z jego części uderzyła 54-latka, na skutek uderzenia mężczyzna stracił przytomność i upadł na ziemię - poinformowali braniewscy policjanci. Po pewnym czasie mężczyzna odzyskał przytomność, następnie został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na badania. Niestety, w wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu. Na miejscu wypadku pracowała policyjna grupa zdarzeniowa, która wykonała oględziny oraz zabezpieczyła ślady. Braniewscy policjanci prowadzą dochodzenie, mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

