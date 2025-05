Wypadek szkolnego busa pod Olsztynem. Co z poszkodowanymi? Wieści ze szpitali

Do szpitala dziecięcego w Olsztynie zostało przewiezionych pięcioro dzieci po wypadku komunikacyjnym w Łęgajnach. Jedno dziecko po konsultacji ortopedycznej zostało wypisane do domu. Dwóch pacjentów przebywało wczoraj w szpitalnym oddziale ratunkowym dla dzieci, po której zostali wczoraj wypisani do domu. Natomiast dwoje kolejnych pacjentów zostało przyjętych do oddziału ortopedyczno-urazowego z chirurgią kręgosłupa, gdzie przechodzą diagnostykę. Ich stan ogólny jest dobry.