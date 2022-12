Wysłali drona po 80-latkę. Wyszła z domu na mrozie i ślad po niej zaginął

Co z gołoledzią na drogach Warmii i Mazur? Komunikat drogowców

Olsztyn przyłączył się do akcji

Pan Mirosław stracił gołębnik. Sąsiad spalił go z zazdrości o kobietę?! [Zdjęcia]

Wojnowo. 80-latka zaginęła. Ratownicy wysłali po nią drona

We wtorek (20 grudnia) przed godz. 18:00 oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 80-letniej mieszkanki Wojnowa w gminie Ruciane-Nida. Z informacji wynikało, że około godz. 14:00 kobieta wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Nie miała przy sobie telefonu komórkowego, a ze względu na swój stan zdrowia miała problemy z pamięcią i orientacją w przestrzeni. W poszukiwaniach 80-latki wzięli udział policjanci z całego powiatu piskiego, wspierani przez policjanta z psem tropiącym z KMP w Łomży, członkowie grupy ratowniczo-poszukiwawczej Stowarzyszenia Podwodnik, strażacy miejscowego OSP, Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn oraz Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Olecka.

Poszukiwania trwały kilka godzin. Zaangażowali się w nie również mieszkańcy Wojnowa. - Policjanci i ratownicy sprawdzali pobliskie miejscowości, drogi dojazdowe do miejscowości oraz wszystkie te miejsca, gdzie 80-latka mogła przebywać. Policjanci prowadząc kontrole drogowe również próbowali uzyskać jakiekolwiek informacje od kierowców, czy nie widzieli gdzieś zaginionej - mówi nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Dobra wiadomość dotarła do poszukiwaczy dotarła po godz. 22:00. Seniorka została odnaleziona dzięki dronowi z termowizją użytemu przez ratowników z Olecka. Kobieta została zauważona w lesie w odległości około kilometra od domu. 80-latka była cała i zdrowa, ale zmęczona i wyziębiona, dlatego zabrana została do szpitala na obserwację.

Policjanci apelują, aby zwracać szczególną uwagę na starszych domowników, często schorowanych i z zanikami pamięci. Podejmijmy wszelkie możliwe starania, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji, bo niestety nie zawsze takie poszukiwania kończą się szczęśliwie. Pamiętajmy o naszych seniorach, bo oni czasami zapominają.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie