Zadyma na meczu. Kibole zatrzymani! Policjanci nie mieli litości

Mecz GKS Wikielec – Olimpia Elbląg, pomimo przygotowań policji, zakończył się incydentem.

Pseudokibice Olimpii Elbląg próbowali przedostać się do sektora gospodarzy, co doprowadziło do interwencji policji.

Zatrzymano pięciu kibiców w wieku od 16 do 30 lat, którzy usłyszeli zarzuty.

Jakie konsekwencje poniosą zatrzymani i czy wszyscy odpowiedzialni zostaną zidentyfikowani?

Rozgrywany w środę (27 sierpnia) mecz GKS Wikielec – Olimpia Elbląg początkowo przebiegał bez większych zakłóceń. Tym bardziej, że policjanci spodziewali się dużej liczby kibiców, również po stronie gości. Mundurowi zaangażowali znaczne siły do zapewnienia bezpieczeństwa wokół stadionu. Niestety, spokojnie było do czasu…

W końcówce meczu kibice Olimpii Elbląg usiłowali przedostać się do sektora, w którym dopingowali swoich ulubieńców kibice GKS-u Wikielec. Organizator poprosił o interwencję policji.

- Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji funkcjonariuszy policji, nie doszło do eskalacji zagrożenia. Po zidentyfikowaniu i wylegitymowaniu kibiców, którzy brali udział w zajściu, zatrzymano ich – poinformowali policjanci.

- Okazali się nimi mężczyźni w wieku od 16 do 30 lat. Najmłodszy z mężczyzn usłyszał zarzuty i został zwolniony po przeprowadzeniu z nim czynności. Czterech kibiców noc spędziło w iławskiej jednostce. W czwartek usłyszeli zarzuty z art. 254 Kodeksu Karnego, a także z art. 141 Kodeksu Wykroczeń – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Czterech mężczyzn dobrowolnie poddało się karze. Dwóch z nich zgodziło się na karę roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności jak i 30 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne, natomiast pozostałych dwóch poddało się karze 7 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sprawa nieletniego kibica zostanie przekazana do sądu rodzinnego.

Obecnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie prowadzą dalsze czynności mające na celu zidentyfikowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkie osoby odpowiedzialne za rażące lekceważenie porządku prawnego.

