Zasłabł za kierownicą i wjechał w barierki! Dramatyczna walka o życie kierowcy

Tragedia na Mazurach. Zasłabł za kierownicą i zginął

Do wypadku doszło w niedzielę (8 czerwca) po godz. 17 na trasie Pisz - Biała Piska. W miejscowości Kocioł Duży kierowca Volkswagena Tourana, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne barierki. Według policjantów, 66-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Mężczyzna jechał sam.

Wypadek zauważyli policjanci jadący tą drogą na inną interwencję. Natychmiast zareagowali. Wyciągnęli nieprzytomnego kierowcę z samochodu i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

- poinformowała nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

66-latek odzyskał przytomność, dzięki szybkiej i skutecznej reakcji funkcjonariuszy. Niestety, po przewiezieniu do szpitala mężczyzna zmarł. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Fatalny bilans weekendu

W trakcie minionego weekendu piscy policjanci odnotowali jeden wypadek drogowy i dwie kolizje. Zatrzymali też dwóch kierujących pod działaniem alkoholu i kierującą, która straciła prawo jazdy za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, w miniony weekend na drogach regionu doszło do 12 wypadków drogowych, w wyniku których 1 osoba zmarła, 14 osób zostało rannych. Policjanci byli wzywani do 112 kolizji drogowych, a w trakcie prowadzonych kontroli policjanci zatrzymali 32 nietrzeźwych kierujących.

Apel o ostrożność na drogach

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zmienne warunki pogodowe i wzmożony ruch mogą wpływać na bezpieczeństwo podróży. Przypominamy o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowaniu prędkości do panujących warunków. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo. Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu.

