Pijany kierowca wjechał w ogrodzenie. Zatrzymał się dopiero na ścianie domu!

Niestety, takie wiadomości po weekendzie to w Polsce smutna norma. 63-letni kierowca wsiadł za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Przejażdżka mężczyzny mogła doprowadzić do tragedii, ponieważ 63-latek skosił ogrodzenie i wjechał w ścianę domu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Romany (woj. warmińsko-mazurskie).