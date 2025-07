Zatrzymali hondę i się zaczęło. Syryjczycy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwą

Syryjczycy zatrzymani w Ełku. Nielegalnie przekroczyli granicę!

Do zatrzymania doszło w miniony weekend podczas standardowej kontroli drogowej na drodze ekspresowej S61, która prowadzi w kierunku Warszawy. Policjanci z Ełku zwrócili uwagę na osobową hondę, którą kierowała obywatelka Łotwy. W trakcie kontroli okazało się, że w samochodzie podróżuje dwóch mężczyzn, którzy nie posiadają odpowiednich dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski.

Po dokładnym sprawdzeniu tożsamości mężczyzn ustalono, że są to obywatele Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. W związku z tym, osoby te zostały zatrzymane i przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w tej sprawie. Prawdopodobnym scenariuszem jest wszczęcie procedury readmisji, czyli przekazanie mężczyzn z powrotem na terytorium Litwy, skąd przybyli do Polski.

Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami

Od 7 lipca na polskiej granicy z Niemcami jak i Litwą obowiązują kontrole. Straż graniczna sprawdza dokumenty osób wjeżdżających do Polski. Kontrole mają potrwać co najmniej do września. Jak powiedział premier Donald Tusk, kontrole mogą jednak zostać przedłużone, jeżeli Niemcy przedłużą kontrole na granicy z Polską. Wszystko wskazuje na to, że już nie tylko wyjazd do Niemiec, ale i powrót do kraju będzie wiązał się z utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu.

