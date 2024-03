Matka słaniała się na nogach. Wszystko na oczach 6-letniej córki

Lubawa. Znalazł na swoim polu to, czego szukali policjanci na Mazowszu

Nidzica. 6-letnia dziewczynka "pod opieką" pijanej matki

W sobotę (2 marca) około godz. 18:30 nidziccy policjanci otrzymali informację, że w okolicy jeziorka miejskiego w Nidzicy idzie kompletnie pijana kobieta wraz z małym dzieckiem. Policjanci natychmiast udali się na ul. Słowackiego. Zauważyli tam kobietę, która z trudnością utrzymywała równowagę. Wraz z nią była kilkuletnia dziewczynka. Przeprowadzone badanie na stan trzeźwości wykazało 3,4 promila alkoholu w organizmie 47-letniej mieszkanki Działdowa. Kobieta powiedziała policjantom, że wraca od swojej siostry, z którą piła alkohol. - Dodała, że doszło między nimi do kłótni i idzie na dworzec, a obecne z nią dziecko to jej 6-letnia córka - mówi sierż. szt. Alicja Pepłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Policjanci przewieźli kobietę z dzieckiem do komendy i ustalili numer telefonu ojca dziewczynki, który niezwłocznie przyjechał do jednostki i zabrał 6-latkę. Sporządzona przez policjantów dokumentacja z przeprowadzonej interwencji, trafi do sądu rodzinnego, który zajmie się tą sprawą.