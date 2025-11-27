Zima paraliżuje Warmię i Mazury! Tysiące domów bez prądu. Komunikacja publiczna zakopana w śniegu

Warmia i Mazury zmagają się z intensywnymi opadami śniegu, które sparaliżowały region.

Tysiące gospodarstw domowych jest bez prądu, a trudne warunki na drogach utrudniają podróżowanie.

Strażacy interweniowali dziesiątki razy, a lokalne autobusy mają problemy z dotarciem do celu.

Jak długo potrwa ten zimowy paraliż i czy region jest przygotowany na kolejne opady?

Od dwóch dni niemal bez przerwy na Warmii i Mazurach pada śnieg. Ten pierwszy atak zimy w regionie powoduje wiele utrudnień.Szymon Tarasewicz, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego, poinformował w rozmowie z PAP, że bez prądu w całym regionie jest blisko 5 tysięcy gospodarstw domowych. Prądu nie ma m.in. w okolicach Dywit pod Olsztynem.

Mimo że na drogach krajowych pracuje 88 pługów i piaskarek, a na drogach lokalnych 40 kolejnych jednostek do odśnieżania, to na wielu trasach jest błoto pośniegowe i bardzo trudne warunki jazdy, bo śnieg pada niemal bez przerwy.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański poinformował w rozmowie z PAP, że strażacy minionej doby interweniowali w związku z sytuacją pogodową 88 razy. Nie tylko usuwali połamane gałęzie i drzewa, ale pomagali też karetkom pogotowia docierać do pacjentów w miejscach, gdzie były kłopoty z przejezdnością. Różański wskazał, że najwięcej interwencji było w powiecie olsztyńskim.

W czwartek (27 listopada) rano gmina Dywity poinformowała, że tir blokuje dojazd do wsi Słupy, przez co zmieniono trasy lokalnych autobusów. Policja z Bartoszyc podała natomiast, że we wsi Turcza w gminie Sępopol autobus wjechał do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Z powodu trudnych warunków drogowych nie wszędzie docierają lokalne autobusy. Np. gmina Gietrzwałd poinformowała, że autobus nie dotrze do Grazym, a mieszkańcy tej gminy podają, że rano autobus zakopał się w zaspie na przystanku we wsi Gronity.

Komunikacja publiczna w Olsztynie od rana notuje znaczne opóźnienia, np. rano tramwaj jadący do miasteczka akademickiego Kortowo miał ponad 10 minut opóźnienia, podobnie tramwaje jadące w stronę dzielnicy Jaroty. Co gorsza, prognozy pogody przewidują kolejne opady śniegu na Warmii i Mazurach.

