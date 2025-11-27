Polska pod śniegiem. Alarmujące dane. W tym regionie było najgorzej

Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem sparaliżowały Polskę, prowadząc do tysięcy interwencji straży pożarnej.

W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem odnotowano najwięcej zdarzeń, głównie związanych z powalonymi drzewami i uszkodzeniami.

Trudne warunki pogodowe spowodowały obrażenia u kobiety w Kaliszu. Dowiedz się, jak strażacy radzili sobie z żywiołem!

Informację przekazał w czwartek (27 listopada) po północy st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego PSP. W środę najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach:

wielkopolskim (677),

dolnośląskim (345),

łódzkim (292),

śląskim (215),

kujawsko-pomorskim (202),

małopolskim (98),

opolskim (75),

podkarpackim (72),

warmińsko-mazurskim (29),

mazowieckim (25),

lubuskim (21),

podlaskim (17),

lubelskim (12),

świętokrzyskim (4),

zachodniopomorskim (2),

pomorskim (1).

Kierzkowski wyjaśnił, że interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i konarów łamiących się pod ciężarem mokrego śniegu, uszkodzeń infrastruktury energetycznej, a także zablokowanych dróg i chodników oraz lokalnych utrudnień komunikacyjnych.

Rzecznik strażaków podkreślił również, że w wielu miejscach działania prowadzone były w trudnych warunkach – przy ograniczonej widoczności, oblodzonych nawierzchniach i intensywnych opadach.

Kierzkowski przekazał również, że w Kaliszu (woj. wielkopolskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia związanego z obciążeniem drzew przez mokry śnieg. - Złamany konar uderzył przechodzącą kobietę, powodując u niej lekkie obrażenia – potłuczenie nogi. Na miejscu działały 2 zastępy straży pożarnej – poinformował Kierzkowski.

Mieszkańcy Polski muszą być przygotowani na dalsze utrudnienia, ponieważ zima dopiero się rozkręca. Prognozy pogody wskazują na kontynuację opadów i niskich temperatur, co oznacza, że służby nadal będą w pełnej gotowości. Warto śledzić komunikaty pogodowe i stosować się do zaleceń, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo w obliczu zimowych wyzwań.

