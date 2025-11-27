Polska pod śniegiem. Alarmujące dane. W tym regionie było najgorzej

- Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem sparaliżowały Polskę, prowadząc do tysięcy interwencji straży pożarnej.
- W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem odnotowano najwięcej zdarzeń, głównie związanych z powalonymi drzewami i uszkodzeniami.
- Trudne warunki pogodowe spowodowały obrażenia u kobiety w Kaliszu. Dowiedz się, jak strażacy radzili sobie z żywiołem!
Informację przekazał w czwartek (27 listopada) po północy st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego PSP. W środę najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach:
- wielkopolskim (677),
- dolnośląskim (345),
- łódzkim (292),
- śląskim (215),
- kujawsko-pomorskim (202),
- małopolskim (98),
- opolskim (75),
- podkarpackim (72),
- warmińsko-mazurskim (29),
- mazowieckim (25),
- lubuskim (21),
- podlaskim (17),
- lubelskim (12),
- świętokrzyskim (4),
- zachodniopomorskim (2),
- pomorskim (1).
Kierzkowski wyjaśnił, że interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i konarów łamiących się pod ciężarem mokrego śniegu, uszkodzeń infrastruktury energetycznej, a także zablokowanych dróg i chodników oraz lokalnych utrudnień komunikacyjnych.
Rzecznik strażaków podkreślił również, że w wielu miejscach działania prowadzone były w trudnych warunkach – przy ograniczonej widoczności, oblodzonych nawierzchniach i intensywnych opadach.
Kierzkowski przekazał również, że w Kaliszu (woj. wielkopolskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia związanego z obciążeniem drzew przez mokry śnieg. - Złamany konar uderzył przechodzącą kobietę, powodując u niej lekkie obrażenia – potłuczenie nogi. Na miejscu działały 2 zastępy straży pożarnej – poinformował Kierzkowski.
Mieszkańcy Polski muszą być przygotowani na dalsze utrudnienia, ponieważ zima dopiero się rozkręca. Prognozy pogody wskazują na kontynuację opadów i niskich temperatur, co oznacza, że służby nadal będą w pełnej gotowości. Warto śledzić komunikaty pogodowe i stosować się do zaleceń, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo w obliczu zimowych wyzwań.
