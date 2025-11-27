Polska pod śniegiem. Alarmujące dane. W tym regionie było najgorzej

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-27 8:24

Środa (26 listopada) był dniem intensywnej pracy strażaków w całej Polsce. Odnotowano 2101 interwencji w związku z intensywnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, które przez cały dzień występowały w wielu regionach Polski.

Atak zimy na Warmii i Mazurach

i

Autor: Tomasz Nowocinski/Super Express
  • Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem sparaliżowały Polskę, prowadząc do tysięcy interwencji straży pożarnej.
  • W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem odnotowano najwięcej zdarzeń, głównie związanych z powalonymi drzewami i uszkodzeniami.
  • Trudne warunki pogodowe spowodowały obrażenia u kobiety w Kaliszu. Dowiedz się, jak strażacy radzili sobie z żywiołem!

Informację przekazał w czwartek (27 listopada) po północy st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego PSP. W środę najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach:

  • wielkopolskim (677),
  • dolnośląskim (345),
  • łódzkim (292),
  • śląskim (215),
  • kujawsko-pomorskim (202),
  • małopolskim (98),
  • opolskim (75),
  • podkarpackim (72),
  • warmińsko-mazurskim (29),
  • mazowieckim (25),
  • lubuskim (21),
  • podlaskim (17),
  • lubelskim (12),
  • świętokrzyskim (4),
  • zachodniopomorskim (2),
  • pomorskim (1).

Kierzkowski wyjaśnił, że interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i konarów łamiących się pod ciężarem mokrego śniegu, uszkodzeń infrastruktury energetycznej, a także zablokowanych dróg i chodników oraz lokalnych utrudnień komunikacyjnych.

Rzecznik strażaków podkreślił również, że w wielu miejscach działania prowadzone były w trudnych warunkach – przy ograniczonej widoczności, oblodzonych nawierzchniach i intensywnych opadach.

Kierzkowski przekazał również, że w Kaliszu (woj. wielkopolskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia związanego z obciążeniem drzew przez mokry śnieg. - Złamany konar uderzył przechodzącą kobietę, powodując u niej lekkie obrażenia – potłuczenie nogi. Na miejscu działały 2 zastępy straży pożarnej – poinformował Kierzkowski.

Mieszkańcy Polski muszą być przygotowani na dalsze utrudnienia, ponieważ zima dopiero się rozkręca. Prognozy pogody wskazują na kontynuację opadów i niskich temperatur, co oznacza, że służby nadal będą w pełnej gotowości. Warto śledzić komunikaty pogodowe i stosować się do zaleceń, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo w obliczu zimowych wyzwań.

