Kradzież

Złodziej roku w Iławie. Aż mu kapcie spadły!

Zima w tym roku przyszła do nas wcześniej, ciepłe kapcie są w tym czasie bardzo przydatne. 44-latek z Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) ukradł aż 14 par kapci, ale nie po to, aby mieć, w czym chodzić po domu. Co skusiło go do kradzieży, która w policyjnych kronikach będzie zapamiętana jako jedna z tych najbardziej nieudolnych? Szczegóły poniżej.