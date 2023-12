Bezpodstawnie wezwał policję. "Ziomki" zawiadomiły sąd, 38-latek ukarany

Niestety, nadal zdarzają się osoby, które bezmyślnie i bezpodstawnie wzywają służby ratunkowe. W ten nieodpowiedzialny sposób mogą przyczynić się do tego, że pomoc nie dotrze na czas do osoby, która naprawdę tego potrzebuje. Przykładem tak nieodpowiedzialnej postawy, jest sytuacja z powiatu iławskiego.

23 lipca w nocy na policję zadzwonił 38-letni mężczyzna. - Poinformował, że chce patrol policji, ponieważ znajoma nie chce wyjść z jego domu po czym się rozłączył - powiedziała st. asp. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. - Siema, ziomki, fajnie, że przyjechaliście - usłyszeli w drzwiach od 38-latka. Mężczyzna nie potrafił do końca sprecyzować, czemu wezwał patrol policji. Mówił, że chce, aby jego znajoma opuściła mieszkanie. Po chwili twierdził, że jednak ma zostać. Oboje byli pijani. Następnie śmiał się, że policjanci przyjechali do niego twierdząc, że jest to jego widzimisię i policja jest po to, żeby przyjeżdżać na każde jego wezwanie.

W związku z powyższym funkcjonariusze sporządzili notatkę, która została przekazana do sądu. Na podstawie zgromadzonego materiału Sąd Rejonowy w Iławie wymierzył 38- lakowi karę grzywny w wysokości 1000 zł. Mężczyzna musi także opłacić koszty sądowe.

Policjanci przypominają, że na numery alarmowe tj. 112, 999, 998, dzwonimy tylko w uzasadnionych przypadkach. Za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych zgodnie z art. 66 Kodeksu wykroczeń sprawca podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni), karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 1500 złotych.