Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Tajemnicze ślady na ciele. Zatrzymano męża ofiary

Ostróda. Ciało kobiety w kamienicy. Doszło do zabójstwa?

W czwartek (23 lutego) około godziny 11:00 ostródzcy policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Garnizonowej mogą znajdować się zwłoki kobiety. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili to. - Na ciele kobiety znajdowały się ślady, które wskazywały na to, że do jej śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie - mówi podkom. Michał Przybyłek z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technicy kryminalistyki. W czynnościach brał udział osobiście prokurator. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji. Niedługo później policjanci z Ostródy zatrzymali 44-letniego męża ofiary, którego udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Podczas zatrzymania mężczyzna był pijany. Po wytrzeźwieniu zostaną przeprowadzone z nim czynności procesowe.

