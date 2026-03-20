Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 15 lutego, w Ligocie Górnej w województwie opolskim. To właśnie wtedy, w godzinach przedpołudniowych, dokonano makabrycznego odkrycia w wodach Zalewu Kluczborskiego. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Makabryczne odkrycie nad zalewem. Ciało znalazł partner kobiety

Zgłoszenie o unoszącym się na wodzie ciele wpłynęło do dyżurnego policji około godziny 11:26. Jak się okazało, odkrył je partner zmarłej kobiety. Na miejsce skierowano patrole policji i straż pożarną, która podjęła ciało z wody. Szczegóły dotyczące samego zgłoszenia przekazała wówczas oficer prasowa kluczborskiej policji, st. asp. Krystyna Chmielewska.

- W niedzielę, 15 lutego w godzinach przedpołudniowych nad Zalewem Kluczborskim odnaleziono ciało 49-letniej kobiety, mieszkanki powiatu kluczborskiego. Zgłoszenie wpłynęlo do dyżurnego jednostki od partnera kobiety, który ujawnił ciało nad zbiornikiem wodnym. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol policji oraz inne służby ratunkowe

- informowała policjantka.

Funkcjonariusze przez wiele godzin prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora, zabezpieczając ślady i ustalając tożsamość zmarłej.

Są wyniki sekcji zwłok. Prokuratura ujawnia przyczynę śmierci

Aby wyjaśnić tajemnicze okoliczności śmierci 49-latki, prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych. Dziś znane są już kluczowe wyniki autopsji, które pozwalają określić, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, prokurator Stanisław Bar, w rozmowie z "Faktem" ujawnił ustalenia biegłego.

- Prokurator Rejonowy w Kluczborku poinformował mnie, że sekcja zwłok wykazała, iż przyczyną śmierci tej kobiety było utonięcie. Biegły patomorfolog nie stwierdził jednocześnie żadnych urazów, które mogłyby wskazywać, że doszło do niego na skutek przemocy, np. poprzez przetrzymywanie pokrzywdzonej pod wodą. Wszystko wskazuje więc na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, którego konsekwencją było utonięcie tej kobiety

- przekazał "Faktowi" prokurator.

Kluczowe dla pełnego obrazu zdarzeń będą wyniki badań toksykologicznych, na które prokuratura wciąż czeka. Śledczy zabezpieczyli również monitoring z okolic zbiornika wodnego, który może pomóc w odtworzeniu ostatnich chwil życia 49-latki. Postępowanie w sprawie wciąż trwa.