Dwie duże wygrane w Eurojackpot w Polsce. Gigantyczna kumulacja wciąż w zasięgu ręki!

2025-11-19

Wprawdzie nie udało się rozbić 100-milionowej kumulacji, jednak kilku graczy w Europie ma powody, by otwierać szampana. Wśród nich są również gracze z Polski. Gdzie padły wysokie wygrane i ile pieniędzy wpłynie na konta szczęśliwców? Wyjaśniamy!

Dwie duże wygrane w Eurojackpot w Polsce

Wyniki Eurojackpot 18.11.2025. Gdzie padły wygrane?

W losowaniu Eurojackpot we wtorek, 18 listopada padły następujące liczby: 19,25, 27, 41 i 49 oraz 3 i 9. Żadnemu z graczy w całej Europie nie udało się trafnie wytypować tego zestawu liczb. Jednak szczęście, choć tylko częściowo, uśmiechnęło się do graczy z Niemiec, Czech i Finlandii, gdzie odnotowano cztery wygrane trzeciego stopnia (5+0) o wartości ponad 191 tysięcy euro.

Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

Powody do radości mają również gracze z Polski, gdzie odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia (4+2). Każdy z nich otrzyma 330 596,50 zł (minus podatek od wysokich wygranych). Pierwsza z wygranych padła w Nysie (woj. opolskie) w punkcie Lotto przy ul. Sucharskiego. Drugi szczęśliwy gracz nawet nie musiał wychodzić z domu. Postanowił spróbować swoich sił online i wypełnił kupon za pośrednictwem strony www.lotto.pl.

Kumulacja wciąż rośnie!

W kolejnym losowaniu Eurojackpot na graczy czekają jeszcze większe emocje i gigantyczna wygrana. Kumulacja wzrosła i obecnie wynosi 140 milionów złotych. Losowanie odbędzie się we piątek, 21 listopada.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

