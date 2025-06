Śmiertelny wypadek na DK 38. Ofiary to mieszkanki Śląskiego

Dwie mieszkanki województwa śląskiego zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 38 w Krasowej pod Kędzierzynem-Koźlem. Do tragedii doszło w niedzielę, 22 czerwca, ok. godz. 14. Jak informuje policja, 68- i 65-latka wyjeżdżały z drogi wojewódzkiej nr 417, ale według wstępnych ustaleń starsza z kobiet, która prowadziła skodę rapid, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi. W wyniku tego zderzyła się ze skodą superb 5-osobowej rodziny.

Wszyscy jej członkowie trafili do szpitala z obrażeniami ciała. Ciężko ranny został 43-letni kierowca, który odniósł uraz kręgosłupa. Pozostali poszkodowani to: 42-letnia kobieta, 19-latka, 18-latek i 12-letni chłopiec. Na razie nie wiadomo, mieszkańcami którego województwa jest cała piątka.

Policja w Kędzierzynie-Koźlu miała w czasie długiego weekendu wyjątkowo dużo pracy, bo dwa dni wcześniej doszło do innego śmiertelnego wypadku, w którym zginął 18-latek, a 4 inne zostały zostały ranne.

- Na miejscach wypadków, pod nadzorem prokuratora, przez wiele godzin pracowali policjanci wydziału ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Trwają szczegółowe ustalenia dotyczące okoliczności tych tragicznych zdarzeń - informują mundurowi.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.