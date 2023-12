Kopał i rzucał psem o podłogę. 45-latek nie wiedział, że wszystko się nagrywa

Opole. 45-latek znęcał się nad psem

Pierwszy sygnał o tym, że na jednym z osiedli w Opolu może dochodzić do znęcania się nad psem, policjanci otrzymali w drugiej połowie listopada. Najpierw niepokój wzbudziły psie odchody w windzie, później okazało się, że to efekt bestialskiego katowania psa! - Według zgłoszenia mężczyzna miał wielokrotnie kopać i rzucać o podłogę drobną suczką psa w typie pinczera. Razem ze zgłoszeniem policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu windy, gdzie uwiecznione zostało okrutne zachowanie mężczyzny - przekazała opolska policja.

Mundurowi ustalili tożsamość podejrzanego o znęcanie nad psem i 30 listopada zatrzymali go. W mieszkaniu 45-latka policjanci znaleźli kilka porcji narkotyków.

45-latkowi grozi więzienie

Zatrzymany 45-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem oraz posiadania środków odurzających. Grozi mu do 5 lat więzienia. - 45-latek został objęty policyjnym dozorem. Pies został odebrany podejrzanemu i zbadany przez lekarza weterynarii, następnie został on przekazany osobie godnej zaufania, która będzie sprawowała opiekę nad zwierzęciem do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd w zakresie odebrania podejrzanemu psa – poinformowała opolska policja.