Pan, który go robił, obracał go chyba ze sto razy, bardzo długo to trwało. Starał się go dopieścić na teflonowej płycie grillowej. Nie pomogło sto obrotów na stronę, czuć, że to leży od 13 na tym grillu. Jest skrzypienie na zębach, ale nie ma efektu rozpuszczonego serka. Po prostu stary, zleżały oscypek - relacjonował youtuber.