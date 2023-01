Opolskie. Potworny wypadek koło Racławic Śląskich. Dwaj mężczyźni nie żyją

O tragicznym w skutkach wypadku na Opolszczyźnie informuje Polska Agencja Prasowa. W środę (4 stycznia 2023 r.) wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 417, pomiędzy miejscowościami Laskowice i Racławice Śląskie, na prostym odcinku drogi, dachował samochód osobowy, którym podróżowało dwóch mężczyzn. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo wysiłków ratowników, lekarz stwierdził zgon obydwu mężczyzn. Okoliczności wypadku będzie badała policja pod nadzorem prokuratora.

Opolskie. Potworny wypadek koło Racławic Śląskich. Kim są ofiary?

Na miejscu tragedii pracowały m.in. 4 zastępy straży pożarnej. "Nowa Trybuna Opolska" podaje, że zmarli to młodzi mężczyźni w wieku ok. 30 lat. Rodzinom i bliskim składamy wyrazy współczucia. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Do tematu będziemy wracać. Do wszystkich czytelników apelujemy o rozwagę na drogach. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.

